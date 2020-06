जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी शुक्रवार सुबह मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वीरवार को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के त्राल के चीवा उलार इलाके में घेराबंदी एवं तलाश अभियान शुरू किया...

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी शुक्रवार सुबह मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वीरवार को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के त्राल के चीवा उलार इलाके में घेराबंदी एवं तलाश अभियान शुरू किया।

#WATCH J&K: Gunshots heard & smoke seen rising out of Chewa Ular in Tral area of Awantipora, Pulwama district where an encounter between terrorists & security forces started last evening. Operation is still underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/FsSYuWbLKi