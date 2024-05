'सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं', केजरीवाल की अंतरिम जमानत का AAP नेताओं ने किया स्वागत

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें एक जून तक अंतरिम जमानत प्रदान की है।



यह सच्चाई की जीत है

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, "यह सच्चाई की जीत है...मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और मुझे यकीन है कि वह शाम को दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे।"

On interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal, Delhi Minister and AAP leader Atishi says, "This is the victory of truth...I thank the SC for coming forward to save the Constitution and democracy. Arvind Kejriwal will come out of Tihar Jail this evening and I am sure he…