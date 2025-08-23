Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Heavy Rain Alert: इन जिलों में भारी से भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी, 25 अगस्त तक...

Heavy Rain Alert: इन जिलों में भारी से भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी, 25 अगस्त तक...

Edited By Mehak,Updated: 23 Aug, 2025 02:50 PM

alert of heavy to very heavy rain and lightning issued in these districts

यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रुक-रुक कर हल्की, मध्यम और भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और तराई क्षेत्र में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश...

नेशनल डेस्क : यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रुक-रुक कर हल्की, मध्यम और भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और तराई क्षेत्र में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई। पूर्वी यूपी के जौनपुर में सबसे ज्यादा 80 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं लखीमपुर खीरी और महराजगंज में 70 मिमी बारिश दर्ज की गई।

येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें प्रमुख जिले हैं - प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर। साथ ही 59 जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

मौसम के वैज्ञानिक का बयान

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम के असर से यूपी के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। 24 और 25 अगस्त को बारिश का और जोर बढ़ने के संकेत हैं।

वज्रपात की चेतावनी

निम्नलिखित जिलों में बिजली गिरने और वज्रपात की संभावना है - सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर।

और ये भी पढ़े

राजधानी लखनऊ में मौसम

लखनऊ में पिछले दो दिनों से मौसम बदल रहा है। हल्की फुहारों के साथ उमस भरी गर्मी में राहत मिली है। शुक्रवार को हजरतगंज, डालीबाग, गोमतीनगर, आलमबाग आदि इलाकों में हल्की बारिश हुई। अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले दो दिनों तक लखनऊ में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 24 और 25 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। पिछले दिन अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूली गिरावट दर्शाता है।

 


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!