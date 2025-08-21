Main Menu

  • कल्याण सिंह को मिले 'भारत रत्न', अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखा जाए : केशव प्रसाद मौर्य

Edited By Radhika,Updated: 21 Aug, 2025 06:32 PM

aligarh should be renamed as harigarh keshav prasad maurya

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें ‘भारत रत्न' से सम्मानित करने और अलीगढ़ का नाम बदलकर ‘हरिगढ़' करने की मांग की। मौर्य ने यहां ‘हिंदू गौरव दिवस' समारोह को...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें ‘भारत रत्न' से सम्मानित करने और अलीगढ़ का नाम बदलकर ‘हरिगढ़' करने की मांग की। मौर्य ने यहां ‘हिंदू गौरव दिवस' समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘बाबूजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। यही मेरी इच्छा है।''

PunjabKesari

उन्होंने हाल में कुछ शहरों के नाम बदले जाने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘आप सभी जानते हैं कि अयोध्या का नाम पहले फैजाबाद था लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसका नाम अयोध्या कर दिया गया। इसी तरह प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अभी दो दिन पहले ही शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया था.... तो फिर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने में कोई देर नहीं होनी चाहिए।'' इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जितिन प्रसाद भी मौजूद थे।

मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमला करते हुए कहा, ‘‘यह तथाकथित पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फूट डालो और राज करो के अलावा कुछ नहीं है। बाबूजी (पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह) की पुण्यतिथि पर हम सपा की साइकिल (पार्टी) को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। यही बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।'' उन्होंने यह भी कहा,‘‘बाबूजी को असली श्रद्धांजलि 2027 (के विधानसभा चुनाव) में समाजवादी पार्टी का सफाया करना होगा।'' दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अलीगढ़ के मूल निवासी कल्याण सिंह को राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका और राज्य में भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए याद किया जाता है।

