सन्यास की अफवाहों के बीच विराट कोहली ने शेयर किया पोस्ट, बताया मेरा करियर...

नेशनल डेस्क: पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपने संन्यास की अफवाहों को खारिज करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को करारा जवाब दिया है। हाल ही में उन्होंने एक इनडोर नेट प्रैक्टिस की तस्वीर साझा की, जिसमें वह गुजरात टाइटंस के सहायक कोच नईम अमीन के साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में कोहली ने लिखा, "हिट में मदद करने के लिए थैंक यू, ब्रदर। आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है।" इस तस्वीर ने उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को शांत कर दिया है और यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह आगामी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर सबकी निगाहें

टी20 और टेस्ट क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके कोहली अब पूरी तरह से एकदिवसीय प्रारूप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज रद्द होने के बाद अब उनका अगला लक्ष्य अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली महत्वपूर्ण सीरीज है। यह सीरीज उनके करियर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि क्रिकेट जगत में उनके वनडे भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं।

फैंस को मिला वापसी का इशारा

कोहली की नेट प्रैक्टिस वाली तस्वीर को एक क्रिकेट फैन पेज ने भी साझा किया, जिसमें सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की तैयारियों का जिक्र था। दिलचस्प बात यह है कि कोहली ने खुद इस पोस्ट को लाइक किया, जिससे उनके फैंस के बीच उनकी वापसी और जोरदार प्रदर्शन को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है। यह पोस्ट और कोहली का लाइक करना, उनके इरादों को साफ दिखाता है कि वह अभी भी मैदान पर बने रहना चाहते हैं।

रोहित-कोहली का वनडे भविष्य

टी20 विश्व कप खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने एक साथ टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से भी दूरी बना ली है, जबकि कोहली पहले ही इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि, वनडे फॉर्मेट में ये दोनों ही अभी भी भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। रोहित कप्तान की भूमिका में हैं, जबकि कोहली टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं।

बीसीसीआई की लंबी योजना

बीसीसीआई की नजरें 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर हैं। उस समय रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि बीसीसीआई इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को उनके भविष्य को लेकर जल्द ही कुछ स्पष्ट संकेत दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज इन दोनों खिलाड़ियों के करियर की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कोहली की मेहनत और लगन देखकर ऐसा लगता है कि वह आखिरी दम तक हार मानने को तैयार नहीं हैं।