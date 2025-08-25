मां की फटकार से नाराज होकर घर से भागा बच्चा, साइकिल से पहुंचा वृंदावन, बोला- प्रेमानंद महाराज से...

Edited By Mehak,Updated: 25 Aug, 2025 06:21 PM

नेशनल डेस्क : लखनऊ से एक अजीब वाकया सामने आया है। यहां पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके में सातवीं कक्षा का छात्र मां की डांट से नाराज़ होकर घर से साइकिल लेकर निकल पड़ा और सीधा मथुरा के वृंदावन जा पहुंचा।

मां ने पैसे देने से किया मना, नाराज़ होकर निकला घर से

जानकारी के अनुसार 20 अगस्त को छात्र ने मां से किताब खरीदने के लिए 100 रुपये मांगे थे। मां ने पढ़ाई न करने की बात कहकर पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि पापा आएंगे तो मिलेंगे। इसी बात से नाराज़ छात्र दोपहर करीब साढ़े चार बजे घर से रेंजर साइकिल लेकर निकल गया।

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज

शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। रात करीब आठ बजे परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। DCP पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस टीम ने CCTV फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि छात्र ने मां के फोन से मथुरा की दूरी गूगल पर सर्च की थी।

ट्रक पकड़कर पहुंचा आगरा, फिर साइकिल से वृंदावन

CCTV में छात्र साइकिल से जाते हुए और आगरा एक्सप्रेसवे के काकोरी टोल प्लाजा पर भी दिखाई दिया। इसके बाद उसने बांगरमऊ कट से एक ट्रक पकड़ लिया और आगरा तक पहुंचा। वहां से वह यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते साइकिल चलाते हुए वृंदावन पहुंच गया।

प्रेमानंद महाराज से मिलने की थी ख्वाहिश

तीन दिन बाद छात्र वृंदावन के एक आश्रम से सुरक्षित बरामद किया गया। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह प्रेमानंद महाराज का भक्त है और उनसे मिलने की ख्वाहिश के चलते घर से निकला था। पुलिस ने छात्र को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया।



