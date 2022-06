शिवसेना का एक और विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी खेमे में शामिल, सामने आई तस्वीर

नेशनल डेस्क: उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी का एक और विधायक राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खेमे में शामिल हो गया है। शिंदे के कार्यालय ने शुक्रवार को यहां एक वीडियो जारी किया,जिसमें विधायक दिलीप लांडे गुवाहाटी के लग्जरी होटल में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। इस होटल में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायक पिछले कुछ दिनों से डेरा डाले हुए हैं।



#MaharashtraPoliticalCrisis | Rebel Maharashtra Shiv Sena MLAs with Eknath Shinde at a Guwahati hotel



Shinde claims he has the support of 38 Shiv Sena MLAs pic.twitter.com/4sVHdD1bg1