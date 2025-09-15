Asia Cup 2025: टॉस के दौरान मुंह फेरा, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा किया बंद, हाथ मिलाने के लिए ताकते रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी... टीम इंडिया ने ऐसे दिया 'जवाबी तमाचा'

Edited By Anu Malhotra,Updated: 15 Sep, 2025 07:58 AM
नेशनल डेस्क: रविवार, 14 सितंबर 2025 को एशिया कप 2025 के सबसे चर्चित मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर हराया, बल्कि मैदान पर रवैये से भी स्पष्ट संकेत दिया कि खेल भावना के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी, लेकिन इस मैच को लेकर चर्चा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही।
मैच में भारत की शानदार जीत – पाकिस्तान की बैटिंग ढही ताश के पत्तों की तरह
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की धार के आगे उनके बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। पूरी टीम सिर्फ 127 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने बेहद अनुशासित प्रदर्शन करते हुए रनगति को पूरी तरह से काबू में रखा।
भारत की ओर से लक्ष्य का पीछा करना महज़ एक औपचारिकता साबित हुआ। सूर्यकुमार यादव ने 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को जीत के करीब पहुंचाया। 16वें ओवर में छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई और पाकिस्तान को मैदान पर ही चुपचाप खड़ा छोड़ दिया।
सिर्फ जीत नहीं, एक ठंडा लेकिन मजबूत संदेश भी दिया भारतीय टीम ने
इस मैच की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि जीत के बाद भारत की टीम ने पाकिस्तान से हाथ मिलाना तक जरूरी नहीं समझा। आमतौर पर मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाकर खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार भारत ने अपने रवैये से साफ कर दिया कि वह पाकिस्तान को सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो बार-बार भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करता है।
ये तीन घटनाएं रही चर्चा में:
टॉस के बाद नहीं मिलाया हाथ
टॉस के दौरान कोई हाथ नहीं मिलाया गया – सूर्यकुमार यादव ने टॉस से पहले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कोई औपचारिक हाथ मिलाना नहीं किया। मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी – दोनों टीमों के बीच आमतौर पर मैदान में हल्की-फुल्की बातचीत होती है, लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी।
ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया
मैच खत्म होते ही मैदान से बाहर हो गए सूर्यकुमार और दुबे – जीत का शॉट लगाने के बाद सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े। न तो कोई हाथ मिलाना, न कोई सेलिब्रेशन – सिर्फ अपने खिलाड़ियों से मिले और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया।
पाकिस्तानी खिलाड़ी रह गए हैरान – भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से भी किया इनकार
मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर खड़े रह गए, शायद भारत से हाथ मिलाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम पूरी तरह अडिग और चुप थी। टीम इंडिया के खिलाड़ी केवल अपने ड्रेसिंग रूम में आपस में हाथ मिलाते और एक-दूसरे को बधाई देते देखे गए। पाकिस्तान की टीम देखते रह गई और भारत ने एक मजबूत राजनीतिक-सामाजिक संदेश दे दिया – “खेल सकते हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं।”
गौतम गंभीर का तीखा बयान – ये सिर्फ मैच नहीं, देश के लिए स्टैंड था
मैच के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि यह जीत केवल क्रिकेट की नहीं थी। उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा: “हमारा यह व्यवहार एक सोची-समझी प्रतिक्रिया थी। हमने जानबूझकर मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि हम पहलगाम में शहीद हुए जवानों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी यह जीत उन्हें समर्पित है, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया।”
सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें और वीडियोज
मैच के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुए, जिनमें देखा गया कि भारत की जीत के बाद भी किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान से कोई फिजिकल जेस्चर नहीं किया। ट्विटर (अब X) पर फैंस ने इसे "बिना शब्दों की बेइज्जती" करार दिया।