SBI FD Update: SBI की इस स्कीम में 3 लाख रुपये जमा करे और पाएं 1,05,053 रुपये का फिक्स ब्याज

Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Aug, 2025 08:12 AM

अगर आप बैंक FD में निवेश करते हैं या करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला किया है। बाजार में कयास लगाए जा रहे थे कि...

नेशनल डेस्क: अगर आप बैंक FD में निवेश करते हैं या करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला किया है। बाजार में कयास लगाए जा रहे थे कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फैसले से एफडी निवेशकों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि अगर दरें घटतीं, तो बैंकों द्वारा एफडी पर ब्याज दरों में भी कटौती की जाती।

RBI का फैसला: क्या बदलेगा FD पर असर?
आरबीआई इस साल पहले ही रेपो रेट में 1% की कटौती कर चुका है, जिसका सीधा असर एफडी की ब्याज दरों पर पड़ा है। कई बैंकों ने पहले ही एफडी की दरों में कटौती कर दी थी, लेकिन इस बार रेपो रेट स्थिर रहने से निवेशकों को राहत मिली है।

SBI- FD पर ब्याज दरें (2025 अपडेट)
देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) फिलहाल विभिन्न अवधियों के लिए अलग-अलग ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। नीचे जानिए सभी प्रमुख दरें:

 2 साल से कम लेकिन 3 साल से ज्यादा की FD:
सामान्य नागरिक: 6.45%
वरिष्ठ नागरिक: 6.95%

 5 से 10 साल की एफडी:
सामान्य नागरिक: 6.05%
वरिष्ठ नागरिक: 7.05%
हाई-वैल्यू डिपॉजिट (₹1.01 करोड़ से ₹3 करोड़ के बीच):

1 साल की अवधि:
सामान्य नागरिक: 6.55%
सीनियर सिटीजन: 7.05%

2 साल की अवधि:
सामान्य नागरिक: 6.85%
सीनियर सिटीजन: 7.35%

3 लाख की FD पर कितना रिटर्न मिलेगा?
अगर आप SBI में 5 साल के लिए ₹3,00,000 की फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, तो आपको मिलेगा:

सामान्य नागरिक को:
मैच्योरिटी अमाउंट: ₹4,05,053
ब्याज लाभ: ₹1,05,053

वरिष्ठ नागरिक को:
मैच्योरिटी अमाउंट: ₹4,25,478
ब्याज लाभ: ₹1,25,478

यह रिटर्न बिना किसी जोखिम के और पूरी गारंटी के साथ मिलता है, जो एफडी को एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाता है।

