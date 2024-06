सैलून में नाई ने ग्राहक के चेहरे पर थूक से की मालिश, CCTV में कैद हुई गंदी हरकत

नेशनल डेस्क: लखनऊ के एक सैलून में एक ग्राहक के चेहरे पर अपने थूक से मालिश करते हुए कैमरे में कैद किए जाने के बाद नाई को गिरफ्तार कर लिया गया। सैलून के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी ज़ैद को अपने हाथ पर थूकते हुए और अपने थूक से ग्राहक के चेहरे पर रगड़ते हुए कैद किया गया, जो उस समय अनजान था। इस अधिनियम ने गंभीर स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी चिंताओं को उठाया।



What the hell!



Salon worker in Lucknow seen massaging customer's face with spit. The incident came to light after the customer grew suspicious and insisted on checking the footage. The salon worker, Zaid, was arrested after a complaint was lodged. pic.twitter.com/p7vAmveDl0 — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) June 16, 2024