अमेरिकी टेक कंपनी में काम कर चुकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का खाना बनाने पर हुआ सास से झगड़ा, फांसी लगाकर दे दी जान

Bengaluru techie dies: बेंगलुरु में 35 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने घर में सास के साथ घरेलू विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना शहर में एक सप्ताह के भीतर किसी टेक पेशेवर की दूसरी आत्महत्या है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। इस बीच दहेज उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए हैं।

मृतका सुषमा पहले एक बड़ी अमेरिकी टेक कंपनी में काम कर चुकी थीं। उनकी शादी को पांच साल हो चुके थे और उनका चार साल का एक बेटा है। पुलिस के अनुसार, सुषमा के परिवार ने घर में अक्सर होने वाले विवादों की जानकारी दी थी।

सुषमा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके पति के परिवार द्वारा उन्हें दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने बताया कि सुषमा और उनकी सास कल्पना के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर नियमित रूप से बहस होती रहती थी। मंगलवार को दोनों के बीच कथित तौर पर खाना बनाने की व्यवस्था को लेकर झगड़ा हुआ।

पुलिस के अनुसार, “सुषमा और उनकी सास के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था।” परिजनों का आरोप है कि उनकी सास उन्हें खाना बनाने नहीं देती थीं और विभिन्न मुद्दों पर परेशान करती थीं। लगातार घरेलू कलह से परेशान होकर सुषमा ने मंगलवार को घर में कथित रूप से फांसी लगा ली। घटना के तुरंत बाद उनके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े आरोपों में उनके पति पुनीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी सास कल्पना की तलाश जारी है। मामला सोलादेवनहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।



दूसरा मामला: विद्याज्योति (बगलकुंटे)

इससे पहले 28 फरवरी को, 'बॉश' कंपनी में कार्यरत 27 वर्षीय विद्याज्योति ने आत्महत्या कर ली थी। वह घर से काम (WfH) कर रही थीं। हैरान करने वाली बात यह है कि विद्याज्योति एक प्रेम संबंध में थीं और दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे। हालांकि, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि शादी के दो साल बाद उनके बीच अनबन हो सकती है। इस दोष को दूर करने के लिए परिवार नौ दिनों की पूजा करवा रहा था। पूजा के आखिरी दिन, जब माता-पिता घर पर नहीं थे, तब विद्याज्योति ने यह घातक कदम उठा लिया। पुलिस इसे 'अप्राकृतिक मृत्यु' के तौर पर दर्ज कर जांच कर रही है।