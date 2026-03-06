अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट दी, यह ब्लैकमेल कब तक चलेगा: कांग्रेस

कांग्रेस ने ''अमेरिकी वित्त विभाग की भारतीय रिफाइनरियों को रूस से फौरी तौर पर तेल खरीदने की अस्थायी छूट दिए जाने की घोषणा'' को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ''अमेरिकी ब्लैकमेल'' कब तक चलता रहेगा।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने ''अमेरिकी वित्त विभाग की भारतीय रिफाइनरियों को रूस से फौरी तौर पर तेल खरीदने की अस्थायी छूट दिए जाने की घोषणा'' को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ''अमेरिकी ब्लैकमेल'' कब तक चलता रहेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''ट्रंप का नया खेल, दिल्ली के दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा यह अमेरिकी ब्लैकमेल।''



ट्रम्प का नया खेल

दिल्ली दोस्त को कहा

पुतिन से ले सकते हो तेल

कब तक चलेगा

यह अमेरिकी ब्लैकमेल pic.twitter.com/GTmITbEGPN — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 6, 2026



अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा है, ''वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता जारी रखने के लिए, वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे रहा है भारत अमेरिका का एक आवश्यक साझेदार है, और हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद में तेजी लाएगी।



यह अल्पकालिक उपाय वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के ईरान के प्रयास के कारण उत्पन्न दबाव को कम करेगा।'' भारत सरकार की तरफ से फिलहाल इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

