बाॅलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ने किया राष्ट्रगान का अपमान, अब जमकर हो रही ट्रोल, देखें वीडियो
नेशनल डेस्क : 15 अगस्त को देशभर में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी जश्न में शामिल हुए। अभिनेता राज कुंद्रा ने अपने परिवार और सोसायटी के लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान उनके साथ अभिनेत्री शमिता शेट्टी भी मौजूद रहीं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राज कुंद्रा और शमिता शेट्टी राष्ट्रगान के दौरान साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में जहां राज कुंद्रा सीधे खड़े होकर पूरी गंभीरता से राष्ट्रगान गाते नजर आते हैं, वहीं शमिता इस दौरान हिलती-डुलती दिखाई देती हैं।
वीडियो वायरल होते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शमिता को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें राष्ट्रगान के दौरान सही तरीके से खड़े होना नहीं आता, जबकि कुछ ने लिखा कि उन्हें इस मौके पर थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए। कई यूजर्स ने यहां तक कहा कि किसी को शमिता को राष्ट्रगान के नियम समझाने चाहिए।
ट्रोलिंग के बीच कुछ लोगों ने उनकी फिटनेस और मैनर्स पर भी तंज कसा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी को स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह ट्रोल किया गया हो। इससे पहले भी कई सितारे छोटी-सी गलती की वजह से सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार हो चुके हैं।
