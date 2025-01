रोंगटे खड़े करने वाला खुलासाः ब्रिटेन ने की 165 मिलियन भारतीयों का हत्या, भारत की अरबों-खरबों डॉलर की संपत्ति भी लूटी

London: एक अध्ययन में ब्रिटेन की काली करतूतों का रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा हुआ है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद 1880 से 1920 के बीच भारत में लगभग 165 मिलियन मौतों का कारण बना, और इसने भारत से खरबों डॉलर की संपत्ति भी लूटी। एक प्रमुख अध्ययन में सामने आया यह आंकड़ा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई भयंकर मानव त्रासदी को दर्शाता है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि यूरोपीय साम्राज्यवादी नरसंहारों ने Adolf Hitler और Benito Mussolini जैसे फासीवादी नेताओं को प्रेरित किया, जिनके शासन में भी इसी प्रकार के नरसंहार किए गए। आर्थिक मानवशास्त्री जेसन हिकल और उनके सहलेखक डायलन सुलेवान ने "कैपिटलिज़्म और अत्यधिक गरीबी" नामक एक शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने शासन के दौरान लगभग 165 मिलियन अतिरिक्त मौतें करवाईं।

"Over roughly 200 years, the East India Company and the British Raj siphoned out at least £9.2 trillion (or $44.6 trillion)... To put that sum in context, Britain’s 2018 GDP estimate is about $3 trillion" https://t.co/1iyV3oXrjJ