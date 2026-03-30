अब 'तीसरी आंख' से चीन नहीं कर पाएगा जासूसी! 1 अप्रैल से Hikvision और TP-Link जैसे कैमरों पर लग सकता है बैन

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 30 Mar, 2026 05:14 PM

भारत सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। खबर है कि आगामी 1 अप्रैल से देश में Hikvision, Dahua और TP-Link जैसे बड़े चीनी सीसीटीवी (CCTV) ब्रांड्स की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लग सकती है। सरकार का यह कदम...

Chinese CCTV Ban India : भारत सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। खबर है कि आगामी 1 अप्रैल से देश में Hikvision, Dahua और TP-Link जैसे बड़े चीनी सीसीटीवी (CCTV) ब्रांड्स की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लग सकती है। सरकार का यह कदम उन कैमरों को निशाना बना रहा है जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते और जिनमें डेटा लीक होने का बड़ा खतरा है।

क्यों है ये बड़ा खतरा?

लंबे समय से यह बात सामने आ रही थी कि भारत में लगे करोड़ों सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित नहीं हैं। इसके पीछे के मुख्य कारण ये हैं। कुछ समय पहले खुलासा हुआ था कि भारतीय रेलवे स्टेशनों पर लगे कैमरों की लाइव फीड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंच रही थी। हाल के ईरान-इजराइल संघर्ष में देखा गया कि कैसे दुश्मनों ने सीसीटीवी हैक करके लोगों को निशाना बनाया। युद्ध या साइबर हमले के समय ये कैमरे दुश्मन के लिए 'सॉफ्ट टारगेट' बन जाते हैं। ज्यादातर कैमरे इंटरनेट और विदेशी सर्वर से जुड़े होते हैं। अगर इनका सॉफ्टवेयर सुरक्षित नहीं है तो आपकी निजी वीडियो फीड बिना आपकी जानकारी के विदेशी हाथों में जा सकती है।

1 अप्रैल से क्या बदलेगा?

सरकार अब सीसीटीवी कैमरों के लिए नई और सख्त पॉलिसी ला रही है:

बाजार और आम जनता पर असर

इस फैसले के बाद बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है: