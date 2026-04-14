Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर बवाल! अराजक तत्वों ने सभासद पर बरसाई गोलियां, दहशत में लोग

अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर बवाल! अराजक तत्वों ने सभासद पर बरसाई गोलियां, दहशत में लोग

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 02:54 PM

chaos over garlanding the ambedkar statue unruly elements fired bullets at

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर गांव में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग और मारपीट की घटनाएं सामने आईं, जिससे इलाके में...

 नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर गांव में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग और मारपीट की घटनाएं सामने आईं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

मिली जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत बंथरा के चेयरमैन रंजीत रावत के समर्थकों और सभासद आशीष कुमार के बीच विवाद उस समय शुरू हुआ, जब अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम को लेकर मतभेद हो गया। आरोप है कि कार्यक्रम में सभासद आशीष कुमार को आमंत्रित नहीं किया गया था, बावजूद इसके वे मौके पर पहुंचे, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी दौरान चेयरमैन पक्ष के कुछ लोगों ने आशीष कुमार पर फायरिंग कर दी। गोली उनके दाहिने हाथ में लगी, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फायरिंग के बाद दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें चेयरमैन की फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी शामिल बताई जा रही हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल, घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!