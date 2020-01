इस बैठक में विशेषज्ञ भी शामिल होंगे गेंग शुआंग ने कहा कि जिन देशों से वायरस की फैलने की सूचना मिली है, उस देश के विशेषज्ञ भी बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ इस महामारी की जानकारी साझा करेंगे और वैज्ञानिक समाधान भी सुझाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन ने WHO के साथ-साथ हांगकांग और मकाऊ के अलावा उन देशों के बारे में जानकारी साझा की है जो चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। गौरतलब है कि पूर्व में इबोला और स्वाइन फ्लू के प्रकोप के दौरान डब्ल्यूएचओ ऐसी आपात स्थिति घोषित की थी, जिसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता थी।

WHO ने बुलाई आपात बैठक सरकार एक करोड़ 20 लाख की आबादी वाले वुहान शहर से लोगों की आवाजाही पर नजर रख रही है जहां सार्स जैसे विषाणु का पहला मामला दिसंबर में सामने आया था। बीमारी को लेकर बुधवार को डब्ल्यूएचओ (WHO) ने जिनेवा में आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई है आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें इसे अंतरराष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य आपदा घोषित करने पर विचार होगा- जैसा कि उसने स्वाइन फ्लू और इबोला के समय किया था। इस बैठक में अंतरराष्‍ट्रीय स्वास्थ्य आपात काल की घोषणा कर सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने सोमवार को पुष्टि की कि चीनी अधिकारी जिनेवा में डब्ल्यूएचओ द्वारा बुलाए गए अंतरराष्‍ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन (IHR) की आपातकालीन बैठक में भाग लेंगे।

बीजिंगः चीन में सार्स (SARS) जैसे नए कोरोना वायरस से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। देश के शीर्ष नेताओं ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश न करें, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस खतरनाक बीमारी से लड़ाई के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपदा घोषित करने पर विचार कर रहा है. सरकार द्वारा इस बीमारी पर काबू पाने की कोशिशों के बीच इससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 440 हो गई है>

