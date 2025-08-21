6 साल के बेटे की हत्या कर भागी अमेरिका की मोस्ट वांटेड महिला सिंडी रोड्रिग्ज भारत में गिरफ्तार, 2.17 करोड़ रुपये का इनाम था घोषित

Edited By Anu Malhotra,Updated: 21 Aug, 2025 08:52 AM
नेशनल डेस्क: अमेरिका की सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल सिंडी रोड्रिग्ज सिंह को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने 20 अगस्त को पुष्टि की कि 40 वर्षीय सिंडी को भारत में पकड़ लिया गया है। उस पर अपने 6 साल के बेटे नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज की हत्या, झूठे बहानों से कानून से बचने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फरार रहने जैसे संगीन आरोप हैं।
कौन है सिंडी रोड्रिग्ज सिंह?
सिंडी रोड्रिग्ज सिंह का जन्म 1985 में अमेरिका के टेक्सास राज्य में हुआ था। वह डलास की रहने वाली है और लंबे समय से एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड की सूची में शामिल थी। सिंडी पर 2022 में अपने बेटे नोएल की हत्या का आरोप है, जिसे आखिरी बार अक्टूबर 2022 में देखा गया था। हालांकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कई महीने बाद, मार्च 2023 में दर्ज कराई गई थी। जांच में सामने आया कि सिंडी ने जांच अधिकारियों को गुमराह करते हुए यह दावा किया कि उसका बेटा मेक्सिको में अपने जैविक पिता के साथ है।
मामला कैसे उजागर हुआ?
जब टेक्सास के चाइल्ड वेलफेयर विभाग ने नोएल की कल्याण जांच (welfare check) के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, तो पता चला कि बच्चे की मौजूदगी का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। इसके बाद मामला गंभीर हो गया और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी।
भारत भागने की साजिश
FBI की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंडी अर्शदीप सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर चुकी थी और उसके साथ कुल 7 बच्चे थे। लेकिन जब उसने अमेरिका छोड़ने की योजना बनाई, तो वह केवल अपने पति और 6 बच्चों को लेकर भारत के लिए उड़ान में सवार हुई - नोएल उसके साथ नहीं था। 31 अक्टूबर 2023 को, टेक्सास की एक अदालत ने सिंडी के खिलाफ हत्या का औपचारिक आरोप दायर किया और नवंबर में संघीय गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया।
गिरफ्तारी पर 2.17 करोड़ रुपये का इनाम
FBI ने शुरुआत में सिंडी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए $25,000 (लगभग ₹21.75 लाख) का इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर $250,000 (लगभग ₹2.17 करोड़) कर दिया गया। यह इनाम उसे FBI की वांटेड लिस्ट में और भी ऊपर ले गया।
कैसे हुई गिरफ्तारी?
एफबीआई, अमेरिकी न्याय विभाग और भारत की जांच एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में सिंडी को गिरफ्तार किया गया। एफबीआई के पूर्व अफसर काश पटेल ने कहा कि यह पिछले 7 महीनों में चौथी बार है जब टॉप 10 वांटेड अपराधी पकड़ा गया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और फील्ड एजेंट्स की मेहनत को इस सफलता का श्रेय दिया। अब सिंडी के अमेरिका प्रत्यर्पण (extradition) की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां उसे बेटे की हत्या, अवैध रूप से देश छोड़ने और अदालत से बचने की साजिश के आरोपों का सामना करना होगा।