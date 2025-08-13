हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मचा हाहाकार, बाढ़ आने से हाई अलर्ट; खाली कराया गया...

उत्तरकाशी की त्रासदी की यादें अभी ताज़ा ही थीं कि हिमाचल प्रदेश में भी आसमानी आफत ने कहर बरपा दिया। बुधवार शाम कुल्लू और शिमला जिलों में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आईं, जिससे बाढ़, भूस्खलन और भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते...

नेशनल डेस्क: उत्तरकाशी की त्रासदी की यादें अभी ताज़ा ही थीं कि हिमाचल प्रदेश में भी आसमानी आफत ने कहर बरपा दिया। बुधवार शाम कुल्लू और शिमला जिलों में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आईं, जिससे बाढ़, भूस्खलन और भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए तीन दिन के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

कुल्लू के बंजार और श्रीखंड में बादल फटा

कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के बठाहड़ इलाके और श्रीखंड महादेव की ऊंची पहाड़ियों पर बुधवार को बादल फटे। श्रीखंड की पहाड़ियों पर हुई इस घटना से कुर्पन खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई। जलस्तर बढ़ने से बागीपुल बाजार को तुरंत खाली कराया गया।



बंजार में तीर्थन नदी उफान पर आ गई, जिससे बठाहड़ क्षेत्र में चार कॉटेज और तीन से चार वाहन बह गए। गानवी गांव में पुल बह गया, कई दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ का पानी गानवी बस अड्डे तक पहुंच गया और छह से अधिक दुकानों व मकानों का सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया।

विधायक ने की नदी से दूर रहने की अपील

बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने जनता से अपील की कि वे तीर्थन नदी के पास न जाएं क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बठाहड़ से औट तक हाई अलर्ट घोषित किया गया है और दोगड़ा पुल के टूटने की भी जानकारी मिली है। कई गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है।

प्रशासन की सक्रियता, राहत और बचाव कार्य जारी

कुल्लू के उपायुक्त तोरूल एस. रवीश ने बताया कि श्रीखंड महादेव और बठाहड़ क्षेत्रों को खाली करवाया गया है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन संपत्ति का नुकसान लाखों रुपये में आंका जा रहा है।

शिमला के रामपुर में भी फटा बादल

राजधानी शिमला के रामपुर उपमंडल के नंती क्षेत्र में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। इससे गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई। यहाँ दो पुल बह गए हैं, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ के साथ आया मलबा गानवी पुलिस चौकी को भी बहा ले गया। कई दुकानों को भी नुकसान पहुँचा है।



लोग डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राहत कार्य यहां भी जारी है।

3 दिनों तक रहेगा हाई अलर्ट

कुल्लू जिले में अगले तीन दिनों तक हाई अलर्ट जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।