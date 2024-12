कांग्रेस का आरोप, बीजेपी की सोच आंबेडकर विरोधी: राहुल गांधी बोले- गृहमंत्री मांगे माफी

नई दिल्ली: संसद में आज हुए 'धक्काकांड' को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ गई है। दोनों पार्टियों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए।

मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हम संसद में रोज धरना देते थे, लेकिन आज तक हिंसा नहीं हुई। अब हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। बीजेपी सांसदों ने मुझे और हमारी महिला सांसदों को धक्का दिया। सरकार ने शांति भंग की और हम पर हमला किया। वे हमारा मजाक उड़ा रहे थे।"

#WATCH | Delhi: Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "A few days before the Parliament session, the Adani case came up in America and the BJP tried to stop the discussion on it. The basic strategy of the BJP was that there should be no discussion on the Adani case, it… pic.twitter.com/4LW2tRX45L — ANI (@ANI) December 19, 2024