सोनाक्षी- जहीर की शादी पर फैलाई जा रही 'नफरत' पर कांग्रेस नेता को आया गुस्सा, पोस्ट कर लिखा-आप दोनों को...

नेशनल डेस्क: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर फैलाई जा रही 'नफरत' के बारे में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून को मुंबई में अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में सिविल मैरिज की।

सुप्रिया श्रीनेत ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, "दो प्यार में पड़े लोग, जो 7 साल से अधिक समय से रिश्ते में हैं, शादी कर लेते हैं। किसी को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने वाले प्यार और बधाई संदेशों की उम्मीद होती है। लेकिन इसके बजाय उन्हें ऐसा करना पड़ा।" उनके रास्ते में फैलाई जा रही नफरत से बचने के लिए उनके इंस्टाग्राम फ़ीड पर टिप्पणियों को अक्षम करें।"

Two people in love, in a relationship for over 7 years get married



One expects an outpouring of love and congratulatory messages wishing them all the best for their future



But instead they had to disable comments on their Instagram feed to avoid the hate that was being thrown… pic.twitter.com/QhGzPLI3VX — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) June 24, 2024