IPL 2026 Tickets: कितनी होगी IPL टिकटों की कीमत? कैसे बुक करें, देखें ऑनलाइन-ऑफलाइन सेल की पूरी डिटेल

Edited By Anu Malhotra, Updated: 16 Mar, 2026 11:27 AM

IPL 2026 Tickets: क्रिकेट के दीवानों के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार यानी IPL 2026 बस कुछ ही दिन दूर है। 19वें सीजन का बिगुल बज चुका है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुरुआती 20 मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगर आप भी मैदान पर जाकर...

IPL 2026 Tickets: क्रिकेट के दीवानों के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार यानी IPL 2026 बस कुछ ही दिन दूर है। 19वें सीजन का बिगुल बज चुका है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुरुआती 20 मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगर आप भी मैदान पर जाकर 'चौके-छक्कों' की बारिश देखना चाहते हैं, तो यहाँ टिकट बुकिंग से जुड़ी हर बारीक जानकारी दी गई है।

शेड्यूल और ओपनिंग मैच का रोमांच

IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। पहला मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने घरेलू मैदान, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से भिड़ेगी।

बोर्ड ने फिलहाल केवल 12 अप्रैल तक का ही शेड्यूल जारी किया है। इसका मुख्य कारण कुछ राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल) में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हैं। चुनावों की तारीखों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर बाकी के मैचों का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। शुरुआती दौर में 10 अलग-अलग शहरों में कुल 20 मैच खेले जाएंगे।

ऑनलाइन टिकट: घर बैठे ऐसे पक्का करें अपना स्लॉट

आजकल स्टेडियम की भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन बुकिंग सबसे बेहतर जरिया है। टिकटों की बिक्री के लिए ये विकल्प खुले रहेंगे:

आधिकारिक पार्टनर: BookMyShow और District (Zomato) इस साल के प्रमुख टिकटिंग पार्टनर हैं। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों के लिए बुकमायशो पर प्री-सेल रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो चुका है।

प्रायोरिटी एक्सेस: यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो टिकट सेल लाइव होते ही आपको पहले मौका मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

फ्रेंचाइजी वेबसाइट्स: कई टीमें जैसे CSK, KKR और राजस्थान रॉयल्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए भी सीधे टिकट बेचती हैं।

बुकिंग प्रोसेस: इन ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर अपना मैच चुनें, स्टेडियम के मैप से अपनी पसंदीदा सीट (जैसे गैलरी, पवेलियन या VIP) सिलेक्ट करें और UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें। भुगतान सफल होते ही डिजिटल ई-टिकट आपके मोबाइल पर आ जाएगा।

ऑफलाइन टिकट: काउंटर से खरीदारी की सुविधा

जो लोग डिजिटल माध्यमों के बजाय हाथ में फिजिकल टिकट रखना पसंद करते हैं, उनके लिए ऑफलाइन काउंटर भी खोले जाएंगे:

स्टेडियम की खिड़की: मैच की तारीख से कुछ दिन पहले संबंधित स्टेडियम के बाहर या शहर के चुनिंदा सेंटर्स पर टिकट काउंटर लगाए जाते हैं।

जरूरी दस्तावेज: काउंटर से टिकट खरीदते समय अपना एक वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट ) साथ ले जाना अनिवार्य है।

पेमेंट मोड: यहाँ आप नकद (Cash) के साथ-साथ कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं और मौके पर ही अपना फिजिकल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

कितनी होगी टिकटों की कीमत?

हालांकि कीमतें स्टैंड और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार:

न्यूनतम कीमत: ₹450 से ₹850 के बीच।

मिड-रेंज: ₹900 से ₹3,000 के आसपास।

प्रीमियम व VIP: ₹4,000 से लेकर ₹20,000 या उससे भी अधिक हो सकती है।

सावधानी: टिकट केवल अधिकृत प्लेटफार्मों से ही खरीदें ताकि आप किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या ब्लैक मार्केटिंग से बच सकें।