Petrol Price Today: आज बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, नए रेट हुए जारी, जानें अपने शहर का ताजा भाव?

Petrol Price Today : देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें अपडेट कर दी हैं। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ा दी है जिससे ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) अंतरराष्ट्रीय बाजार में $84 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके बावजूद भारत में आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है।
प्रमुख शहरों का आज का भाव (6 मार्च 2026)
आज आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए आपको इतनी कीमत चुकानी होगी:
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|₹94.77
|₹87.67
|मुंबई
|₹103.50
|₹90.03
|कोलकाता
|₹105.41
|₹92.02
|चेन्नई
|₹101.06
|₹92.61
|बेंगलुरु
|₹102.96
|₹90.99
|लखनऊ
|₹94.57
|₹87.67
|नोएडा
|₹94.90
|₹88.01
|हैदराबाद
|₹107.50
|₹95.70
|जयपुर
|₹105.11
|₹90.56
|चंडीगढ़
|₹94.30
|₹82.45
|पटना
|₹105.48
|₹91.72
वैश्विक तनाव और आपकी जेब
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने का अंदेशा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में ₹2 से ₹3 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए रूस और अमेरिका से तेल आयात बढ़ा दिया है जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल रही है।
घर बैठे कैसे जानें सटीक रेट?
हर शहर में वैट (VAT) और माल ढुलाई के कारण कीमतें अलग-अलग होती हैं। आप सिर्फ एक SMS से अपने क्षेत्र का भाव पता कर सकते हैं:
-
IOCL: 'RSP <पेट्रोल पंप कोड>' लिखकर 92249 92249 पर भेजें।
-
BPCL: 'RSP <पेट्रोल पंप कोड>' लिखकर 92231 12222 पर भेजें।
-
HPCL: 'HPPRICE <पेट्रोल पंप कोड>' लिखकर 92222 01122 पर भेजें।