Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Petrol Price Today: आज बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, नए रेट हुए जारी, जानें अपने शहर का ताजा भाव?

Petrol Price Today: आज बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, नए रेट हुए जारी, जानें अपने शहर का ताजा भाव?

Edited By Updated: 06 Mar, 2026 09:30 AM

crude oil crosses 84 but have prices increased in your city

देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें अपडेट कर दी हैं। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ा दी है जिससे ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) अंतरराष्ट्रीय बाजार में...

Petrol Price Today : देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें अपडेट कर दी हैं। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ा दी है जिससे ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) अंतरराष्ट्रीय बाजार में $84 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके बावजूद भारत में आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है।

PunjabKesari

प्रमुख शहरों का आज का भाव (6 मार्च 2026)

आज आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए आपको इतनी कीमत चुकानी होगी:

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली ₹94.77 ₹87.67
मुंबई ₹103.50 ₹90.03
कोलकाता ₹105.41 ₹92.02
चेन्नई ₹101.06 ₹92.61
बेंगलुरु ₹102.96 ₹90.99
लखनऊ ₹94.57 ₹87.67
नोएडा ₹94.90 ₹88.01
हैदराबाद ₹107.50 ₹95.70
जयपुर ₹105.11 ₹90.56
चंडीगढ़ ₹94.30 ₹82.45
पटना ₹105.48 ₹91.72

PunjabKesari

वैश्विक तनाव और आपकी जेब

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने का अंदेशा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में ₹2 से ₹3 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए रूस और अमेरिका से तेल आयात बढ़ा दिया है जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल रही है।

PunjabKesari

घर बैठे कैसे जानें सटीक रेट?

हर शहर में वैट (VAT) और माल ढुलाई के कारण कीमतें अलग-अलग होती हैं। आप सिर्फ एक SMS से अपने क्षेत्र का भाव पता कर सकते हैं:

और ये भी पढ़े

  • IOCL: 'RSP <पेट्रोल पंप कोड>' लिखकर 92249 92249 पर भेजें।

  • BPCL: 'RSP <पेट्रोल पंप कोड>' लिखकर 92231 12222 पर भेजें।

  • HPCL: 'HPPRICE <पेट्रोल पंप कोड>' लिखकर 92222 01122 पर भेजें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!