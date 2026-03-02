'परिवर्तन' का अर्थ सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं, बल्कि भ्रष्ट TMC को उखाड़ फेंकना है: अमित शाह

Edited By Radhika, Updated: 02 Mar, 2026 04:57 PM

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के शंखनाद के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर से हुंकार भरी। 'परिवर्तन यात्रा' के मंच से ममता बनर्जी सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए शाह ने स्पष्ट किया कि भाजपा के लिए 'परिवर्तन' का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राज्य को घुसपैठ और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है।

सोनार बांग्ला की खोई गरिमा लौटाने का समय

मथुरापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, "ममता दीदी कहती हैं कि यह सत्ता हथियाने की यात्रा है। दीदी, परिवर्तन का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं होता, वह तो बंगाल की जनता खुद कर देगी। हमारे लिए परिवर्तन का अर्थ है—बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना और एक ऐसी सरकार बनाना जो विकास को प्राथमिकता दे।"

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ‘পরিবর্তন যাত্রা’র শুভ সূচনা থেকে সরাসরি দেখুন… https://t.co/WZxfeL7fyO — Amit Shah (@AmitShah) March 2, 2026

शाह ने राज्य की बदहाली के लिए पिछले दशकों के शासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल को कभी उसकी समृद्धि के लिए जाना जाता था, उसे पहले वामपंथियों और फिर तृणमूल कांग्रेस ने गर्त में धकेल दिया। अब समय आ गया है कि हम फिर से 'सोनार बांग्ला' का निर्माण करें।

पूरे बंगाल में 9 यात्राओं का आगाज

गृह मंत्री ने जानकारी दी कि पूरे पश्चिम बंगाल में कुल नौ 'परिवर्तन यात्राएं' शुरू की जा रही हैं। जबकि सिलीगुड़ी, नबद्वीप, मेदिनीपुर और पुरुलिया से यात्राएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। आज मालदा, हुगली, बर्धमान, उत्तर 24 परगना और मथुरापुर से नई यात्राओं का शुभारंभ हुआ। यह अभियान राज्य के कोने-कोने तक पहुँचेगा और ममता सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखेगा।

मिशन 2026: 5000 किमी का सफर और मोदी की मेगा रैली

भाजपा की यह 'परिवर्तन यात्रा' 2026 चुनाव से पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है।

1. विस्तार: यह यात्रा 5,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी।

2. कार्यक्रम: इसमें 63 बड़ी रैलियां और 282 छोटी सभाएं आयोजित की जाएंगी।

3. समापन: इस महाभियान का समापन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।

4. मुद्दे: भाजपा इस यात्रा के जरिए भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और गिरती कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बना रही है।

इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी कूचबिहार में ममता सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया था कि राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है।