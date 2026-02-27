Gold Rate Today : चांदी 5000 रुपये तक उछली... सोना भी हुआ महंगा, जानें 22 कैरेट गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Mehak, Updated: 27 Feb, 2026 11:37 AM

होली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। चांदी के दाम में करीब 5,000 रुपये की जोरदार छलांग लगी है, जबकि सोना भी महंगा हुआ है। वायदा बाजार में दोनों धातुएं मजबूती के साथ कारोबार कर रही हैं। त्योहारी मांग और बाजार रुझानों...

नेशनल डेस्क : शुक्रवार, 27 फरवरी के कारोबारी सत्र में घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई। Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोना और चांदी दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। निवेशकों की सक्रियता और वैश्विक संकेतों के बीच कीमती धातुओं में यह उछाल देखा गया।

MCX पर सोने का हाल

MCX पर 2 अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सुबह करीब 10 बजे 196 रुपये यानी 0.12% की तेजी के साथ 1,59,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

दिन की शुरुआत: 1,60,050 रुपये

दिन का उच्च स्तर (हाई): 1,60,234 रुपये

पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में सोने में हल्की लेकिन स्थिर बढ़त देखने को मिली। बाजार जानकारों के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने में सपोर्ट बना हुआ है।

चांदी में तेज उछाल

वहीं चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी दर्ज की गई। 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर 4,931 रुपये यानी 1.90% की बढ़त के साथ 2,64,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

दिन की शुरुआत: 2,67,500 रुपये

दिन का उच्च स्तर: 2,68,009 रुपये

चांदी में आई इस मजबूती को औद्योगिक मांग और निवेशकों की खरीदारी से जोड़ा जा रहा है।

प्रमुख शहरों में चांदी के दाम

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में :

10 ग्राम चांदी : 2,850 रुपये

100 ग्राम चांदी : 28,500 रुपये

चेन्नई में :

10 ग्राम चांदी : 2,950 रुपये

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा दाम (27 फरवरी 2026)

दिल्ली

24 कैरेट: ₹1,61,820 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹1,48,340 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹1,21,400 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

24 कैरेट: ₹1,61,010 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹1,47,590 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹1,20,760 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

24 कैरेट: ₹1,62,550 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹1,49,000 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹1,27,500 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

24 कैरेट: ₹1,61,570 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹1,48,100 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹1,21,180 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

24 कैरेट: ₹1,61,720 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹1,48,240 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹1,21,300 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ

24 कैरेट: ₹1,61,720 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹1,48,250 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹1,21,330 (प्रति 10 ग्राम)

हैदराबाद

24 कैरेट: ₹1,61,570 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट: ₹1,48,100 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट: ₹1,21,180 (प्रति 10 ग्राम)

क्या समझें निवेशक?

सोना पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर जब वैश्विक आर्थिक हालात अस्थिर हों। वहीं चांदी में औद्योगिक उपयोग अधिक होने के कारण इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और ब्याज दरों से जुड़े फैसले सोने-चांदी की दिशा तय करेंगे। निवेशकों को खरीदारी से पहले बाजार रुझानों और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए।