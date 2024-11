पिस्टल दिखाने वाले दारोगा को सम्मान देने का फैसला, वोटिंग के दौरान वायरल हुआ था वीडियो

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव के दौरान का एक वीडियो सामने आया है। 20 नवंबर को हुई वोटिंग के दौरान झड़प में पत्थरबाजी के बाद पुलिस बल प्रयोग किया। इसी बीच थाना काकरोली क्षेत्र के एक बूथ पर एक दारोगा पिस्टल के साथ लोगों को खदेड़ते हुए दिखाई दिए, जबकि महिलाएं उनसे बहस कर रही थीं। इसका वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारोगा के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड रखी। वीडियो सामने आने के बाद पिस्टल तानने वाले थाना अध्यक्ष राजीव शर्मा को ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा द्वारा सम्मानित करने का ऐलान किया है। उनके अनुसार राजीव शर्मा द्वारा गुस्साई भीड़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा था।

जानकारी के लिए बता दें कि घटना सामने आने के बाद एसएसपी ने कहा था कि इस अधूरे वीडियो को साजिश के तहत वायरल किया है। भीड़ द्वारा रोड को जाम करने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस पर पथराव भी किया जा रहा था। जब पुलिस फोर्स ने हल्का बल प्रयोग किया तो उपद्रवी मौके से भाग खड़े हुए और महिलाओं को आगे कर दिया।

<

In other part of the country, people flashing their inked finger after voting.



In UP: pic.twitter.com/HRrxzudOmK