  • Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहत पैकेज का भी कर सकते हैं एलान

Updated: 24 Aug, 2025 05:51 AM

defense minister rajnath singh will visit flood affected areas in kishtwar

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को प्रदेश के किश्तवाड़ जिले के चिसोती गांव का दौरा करेंगे।

नेशनल डेस्कः केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को प्रदेश के किश्तवाड़ जिले के चिसोती गांव का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान राजनाथ और सिन्हा त्रासदी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और लापता लोगों की तलाश के लिए चल रहे तलाशी अभियान की समीक्षा करेंगे। रक्षामंत्री पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का एलान कर सकते हैं। 

उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को चिसोती में बादल फटने से भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ जिससे काफी तबाही हुई। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस घटना में कम से कम 64 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 167 लोगों को बचाया गया है। लापता लोगों की संख्या अब लगभग 40 हो गई है। चिसोती गांव मचैल माता तीर्थयात्रा मार्ग पर स्थित है। बचाव दल के चुनौतीपूर्ण भूभाग और खराब मौसम के बीच लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। 

16 अगस्त को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नुकसान का आकलन करने के लिए चिसोती गांव पहुंचे थे। सीएम ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उसी दिन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा कर कहा कि प्राथमिकता उन लोगों का पता लगाना है जो लापता हैं। विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा घटना वाले दिन से गांव में डेरा डाले हुए हैं। 

