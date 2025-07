"वो साकिब के साथ घूमती है..." वीडियो में Live आकर पति ने खोले राज़, बोला- 'मेरी पत्नी...'

नेशनल डेस्क। शादी और प्यार के रिश्तों में नोक-झोंक तो आम बात है लेकिन कई बार ये छोटी-मोटी परेशानियां ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती हैं। दिल्ली के निहाल विहार में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक शख्स अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हो गया कि उसने अपनी आपबीती एक वीडियो में रिकॉर्ड की और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

5 साल पहले हुई थी शादी, 3 साल से चल रहा था विवाद

मृतक की पहचान विकास के रूप में हुई है जिसकी शादी 5 साल पहले पूजा से हुई थी। विकास के परिवार में पत्नी के अलावा माँ, पिता, दो भाई, एक बहन और एक तीन साल का बेटा है। जानकारी के अनुसार विकास और पूजा के बीच पिछले तीन साल से लगातार विवाद चल रहा था। विकास को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका साकिब नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध है। इसी बात से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया।

सुसाइड से पहले वीडियो में बताया दर्द

आत्महत्या करने से पहले विकास ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी बताई। वीडियो में विकास ने दावा किया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और उसने साकिब नाम के शख्स पर पत्नी से संबंध रखने का आरोप लगाया।

Delhi: A man named Vikas died by suicide in Kunwar Singh Nagar under Nihal Vihar police station. Depressed due to debt and marital issues, he recorded a live video before the act. Police filed a case and are investigating further



His neighbor says, "He died by suicide because of… pic.twitter.com/eO4le7NcTp