Delhi Weather: चलेंगी तेज हवाएं... गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

नेशनल डेस्क: दिल्ली में आज मंगलवार सुबह बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन में राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है।



आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग स्थित राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र ने 18.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जबकि पालम में 16.7 मिलीमीटर, लोधी रोड में 19.8 मिलीमीटर और रिज में 32.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 98 प्रतिशत रही।



न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के बुलेटिन के अनुसार, 102 वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘‘मध्यम'' श्रेणी में रही।



सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच को ‘खराब', 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।