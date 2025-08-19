Main Menu

दिल्ली: खतरे के निशान के पास पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर

Edited By Radhika,Updated: 19 Aug, 2025 11:06 AM

delhi yamuna river nears danger mark

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 205.79 मीटर तक पहुँच गया है, जो निकासी के निशान 206 मीटर से बस थोड़ा ही नीचे है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 205.79 मीटर तक पहुँच गया है, जो निकासी के निशान 206 मीटर से बस थोड़ा ही नीचे है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

PunjabKesari

क्यों बढ़ रहा है जलस्तर?

अधिकारियों ने बताया कि यमुना में पानी का स्तर मुख्य रूप से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज और वज़ीराबाद बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ा है। हथिनीकुंड से 38,361 क्यूसेक और वज़ीराबाद से 68,230 क्यूसेक पानी प्रति घंटे छोड़ा जा रहा है। आमतौर पर ऊपरी बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुँचने में 48 से 50 घंटे का समय लेता है।

PunjabKesari

मुख्यमंत्री करेंगी दौरा

दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। सभी संबंधित एजेंसियों को किसी भी संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द ही यमुना किनारे के निचले इलाकों का दौरा करके तैयारियों का जायजा लेंगी। अधिकारियों का कहना है कि अगर जलस्तर 206 मीटर को पार करता है, तो निचले इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा।

IMD का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भी दिल्ली के लिए और बारिश का अनुमान लगाया है। आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद देर रात या सुबह-सुबह बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

 

