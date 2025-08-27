घरेलू विवाद के चलते दंपति ने 2 साल के बेटे के साथ की जान देने की कोशिश, एक साथ नदी में कूदे...

गुजरात के अरवल्ली जिले में बुधवार को एक विवाहित जोड़ा अपने दो साल के बेटे के साथ नदी में कूद गया। पुलिस ने बताया कि पुरुष डूब गया, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे को बचा लिया गया।

मालपुर के पुलिस उप-निरीक्षक किरण दर्जी ने बताया कि 29 वर्षीय भूराभाई खांट सुबह अपनी पत्नी और बेटे को मालपुर कस्बे के पास वत्रक नदी पर बने पुल पर ले गया। उन्होंने कहा कि दंपति किसी घरेलू विवाद के चलते अपने दो साल के बेटे के साथ आत्महत्या करने के इरादे से नदी में कूद गया।





उन्होंने बताया कि पुरुष डूब गया, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे को स्थानीय निवासियों और अग्निशमन विभाग व पुलिस कर्मियों की एक टीम ने बचा लिया। दर्जी ने बताया कि महिला और उसके बेटे को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उप-निरीक्षक ने बताया कि खांट का शव नदी से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है।



- Heavy Rain Alert: 28-29-30 और 31 अगस्त को होगी भारी बारिश, IMD ने 20 से ज्यादा राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में लौट आया है। जहां एक ओर तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 27 से 31 अगस्त के बीच देश के अनेक हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है।



दिल्ली-NCR: रुक-रुक कर होती रहेगी बारिश

राजधानी दिल्ली में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेताया है कि 31 अगस्त तक दिल्ली में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाएं और बिजली गिरने का भी अनुमान जताया गया है।