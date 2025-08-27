Main Menu

घरेलू विवाद के चलते दंपति ने 2 साल के बेटे के साथ की जान देने की कोशिश, एक साथ नदी में कूदे...

27 Aug, 2025 07:08 PM

due to domestic dispute the couple jumped into the river

नेशनल डेस्क: गुजरात के अरवल्ली जिले में बुधवार को एक विवाहित जोड़ा अपने दो साल के बेटे के साथ नदी में कूद गया। पुलिस ने बताया कि पुरुष डूब गया, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे को बचा लिया गया।

मालपुर के पुलिस उप-निरीक्षक किरण दर्जी ने बताया कि 29 वर्षीय भूराभाई खांट सुबह अपनी पत्नी और बेटे को मालपुर कस्बे के पास वत्रक नदी पर बने पुल पर ले गया। उन्होंने कहा कि दंपति किसी घरेलू विवाद के चलते अपने दो साल के बेटे के साथ आत्महत्या करने के इरादे से नदी में कूद गया।


उन्होंने बताया कि पुरुष डूब गया, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे को स्थानीय निवासियों और अग्निशमन विभाग व पुलिस कर्मियों की एक टीम ने बचा लिया। दर्जी ने बताया कि महिला और उसके बेटे को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उप-निरीक्षक ने बताया कि खांट का शव नदी से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

