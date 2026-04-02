हवाई यात्रियों के लिए अलर्ट! जोधपुर-श्रीनगर सहित 4 एयरपोर्ट जल्द होंगे बंद

आगामी महीनों में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चेतावनी जोधपुर, श्रीनगर, पुणे और आदमपुर एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत के कारण उड़ान सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

नेशनल डेस्क: आगामी महीनों में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चेतावनी जोधपुर, श्रीनगर, पुणे और आदमपुर एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत के कारण उड़ान सेवाएं प्रभावित रहेंगी। यह कदम भारतीय वायु सेना द्वारा संचालित इन एयरपोर्ट्स पर चरणबद्ध रनवे रिपेयरिंग योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए रनवे को हाई टेक्निकल स्टैंडर्ड पर बनाए रखना है।



नोटिस और एयरलाइनों की तैयारी

एक अधिकारी ने बताया कि इन एयरपोर्ट्स को बंद करने के लिए पहले ही NOTAMs (Notice to Air Missions) जारी कर दिए गए हैं। एयरलाइनों को भी सरकार की स्लॉट समन्वय प्रक्रिया के तहत महीनों पहले सूचना दे दी गई है, ताकि वे अपने फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव कर सकें।



जोधपुर एयरपोर्ट पर असर

जोधपुर एयरपोर्ट पर 29 मार्च से 27 अप्रैल तक लगभग एक महीने के लिए उड़ान संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। इस अवधि में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 28 मार्च के बाद की बुकिंग रोक दी है। यात्रियों को इस दौरान फ्लाइट रूट और शेड्यूल में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है।



श्रीनगर में चरणबद्ध बंदी

श्रीनगर एयरपोर्ट पर अगस्त से मध्य अक्टूबर तक हर वीकेंड उड़ानें प्रभावित रहेंगी। इसके बाद 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एयरपोर्ट पूरी तरह बंद रहेगा।



पुणे और आदमपुर एयरपोर्ट

पुणे एयरपोर्ट पर भी रनवे मरम्मत की योजना है, हालांकि तारीखों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। आदमपुर एयर बेस में साल के अंत तक करीब आठ महीने तक बंदी रहने की संभावना है, जो सबसे लंबी अवधि होगी।



बंदी क्यों जरूरी है?

इन एयरपोर्ट्स का महत्व सीमांत इलाकों और सैन्य दृष्टि से काफी ज्यादा है। यहां रनवे को फाइटर जेट्स और अन्य रक्षा उड़ानों के लिए उपयुक्त बनाए रखना जरूरी होता है। नियमित रखरखाव न होने पर उड़ानों में देरी, रूट में बदलाव और अन्य असुविधाएं हो सकती हैं।



यात्रियों के लिए सुझाव

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट से पहले उसकी स्थिति चेक करें, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा से बचा जा सके। विशेष रूप से जोधपुर, श्रीनगर, पुणे और आदमपुर की यात्रा करने वाले लोग अपनी फ्लाइट बुकिंग और शेड्यूल पर ध्यान दें।