IMD Flood Alert: अगले 72 घंटे में मौसम का दिखेगा उग्र रुप, 8-9-10 और 11 अगस्त को भीषण बारिश, चेतावनी जारी

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 07 Aug, 2025 11:08 AM
देश के उत्तर भाग में मानसून ने इस बार जमकर कहर बरपाया है। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश ने यमुना नदी को उफान पर ला दिया है। मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का...
नेशनल डेस्क: देश के उत्तर भाग में मानसून ने इस बार जमकर कहर बरपाया है। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश ने यमुना नदी को उफान पर ला दिया है। मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली की ओर बढ़ते पानी को लेकर भी खतरे की घंटी बजाई गई है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या स्थिति है और किस तरह की सावधानियां जरूरी हैं।
यमुना नदी में उफान और हथिनी कुंड बैराज का रिकॉर्ड जलस्तर
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण यमुना नदी के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश से यमुना के कैचमेंट एरिया में पानी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ा है। इस वजह से हथिनी कुंड बैराज पर पानी का स्तर इस मानसून सीजन में सबसे ऊंचा पहुंच गया है। बैराज से दिल्ली की तरफ प्रति सेकंड 65 लाख 206 क्यूसेक पानी तेजी से बह रहा है, जबकि बुधवार सुबह यमुना का जलस्तर 73,749 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है क्योंकि इस तेज पानी की गति से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। यमुनानगर जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। अगले 72 घंटे बेहद अहम हैं क्योंकि यमुना का पानी अब दिल्ली की सीमाओं पर दस्तक देने वाला है।
दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों में आठ से 11 अगस्त तक बारिश जारी रहने वाली है। खासकर दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश के चलते जलभराव की समस्या भी बढ़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले जुलाई महीने में भी दिल्ली में चार बार भारी बारिश हुई थी, अब अगस्त की शुरुआत से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले एक सप्ताह तक दिल्ली-एनसीआर में हल्की से लेकर तेज बारिश होती रहेगी।
हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का असर
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इस वजह से यमुना नदी के जलस्तर में उछाल आया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि लोगों को बेहद सतर्क रहने और जरूरी बचाव के उपाय अपनाने चाहिए।
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात और मानसून ब्रेक
आईएमडी के वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात सक्रिय है। इसके कारण मानसून ब्रेक की स्थिति बन सकती है, लेकिन उत्तर भारत में बारिश नहीं रुकेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रही साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश के लिए उपयुक्त रहेगी।
बिहार में भी भारी बारिश का खतरा, बाढ़ की आशंका
बिहार में मानसून ट्रफ सक्रिय है और भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन सकती है। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में बारिश के इस पैटर्न को सामान्य माना जा रहा है लेकिन सावधानी रखना जरूरी है।