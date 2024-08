हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 13 लोगों के शव बरामद, राज्य में 662 करोड़ रुपये का नुकसान

नेशनल डेस्क: रविवार को मंडी और शिमला जिलों से चार शव बरामद होने के साथ हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई की रात को कुल्लू के निरमंड, सैंज और मलाणा, मंडी के पधर और शिमला के रामपुर उपमंडल में बादल फटने की श्रृंखला के बाद 40 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं।अधिकारियों ने बताया कि बचावकर्मियों ने अधिक मशीनरी, खोजी कुत्ते दस्ते, ड्रोन और अन्य उपकरण तैनात करके तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश मौसम अपडेट

27 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 4 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश को 662 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस आपदा ने राज्य भर में विनाश, कई लोगों की जान ले ली और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुलासा किया कि 27 जून के बाद से हुए नुकसान में बुनियादी ढांचे और अन्य संपत्तियों को महत्वपूर्ण नुकसान शामिल है।

#WATCH | Rampur, Himachal Pradesh: Relief and rescue operations are underway in Rampur's Samej village after the incident of cloudburst that occurred on August 1 leaving at least 6 people dead. pic.twitter.com/pMnoXnvHMh — ANI (@ANI) August 5, 2024