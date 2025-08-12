24 carat gold price: ट्रंप के ऐलान का असर- सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, 24- 22 carat Gold हुआ सस्ता, जानें किस शहर में क्या रेट?

Edited By Anu Malhotra,Updated: 12 Aug, 2025 12:59 PM

नेशनल डेस्क: सोने की चमक हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन 12 अगस्त को निवेशकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई। लगातार महंगा होता जा रहा 24 कैरेट सोना, जो बीते कुछ दिनों से ₹1 लाख के पार बिक रहा था, अब कुछ सस्ता हुआ है। वजह? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा, जिसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल मचा दी।



सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट: कितना गिरा रेट?

12 अगस्त को देशभर में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा असर 24 कैरेट गोल्ड पर पड़ा है। इस शुद्धतम सोने की कीमत में ₹880 तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे नया भाव ₹1,01,400 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है।

अन्य केरेट के दाम इस प्रकार रहे:

ट्रंप के ऐलान का असर: क्यों टूटी सोने की चमक?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वे सोने पर कोई नया टैरिफ लागू नहीं करेंगे। इस घोषणा का असर वैश्विक बाजारों पर सीधा पड़ा, और भारत में भी कीमतें फौरन नीचे आने लगीं। विशेषज्ञों के अनुसार, टैरिफ ना लगने की खबर से निवेशकों की चिंता कम हुई, जिससे मांग में हल्की गिरावट आई और सोने के रेट में नरमी देखी गई।

बड़े शहरों में क्या हैं आज के सोने के रेट?

शहर 24 कैरेट (₹/10 ग्राम) 22 कैरेट (₹/10 ग्राम) 18 कैरेट (₹/10 ग्राम) दिल्ली ₹1,01,550 ₹93,100 ₹76,180 मुंबई ₹1,01,400 ₹92,950 ₹76,050 पटना ₹1,01,450 ₹93,000 ₹76,090 लखनऊ ₹1,01,550 ₹93,100 ₹76,180 कोलकाता ₹1,01,400 ₹92,950 ₹76,050 जयपुर ₹1,01,450 ₹93,000 ₹76,090

अन्य शहरों जैसे चंडीगढ़, नागपुर और रांची में भी ₹600 से ₹850 तक की कमी दर्ज की गई है।

क्या ये सही समय है सोना खरीदने का?

रक्षाबंधन जैसे त्योहार करीब हैं और शादी-ब्याह का सीजन भी जल्द दस्तक देने वाला है। ऐसे में सोने की कीमत में आई यह गिरावट एक अच्छा मौका हो सकता है उन लोगों के लिए जो खरीदारी का प्लान बना रहे थे।