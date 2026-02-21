Main Menu

रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार... एक हफ्ते में इतना महंगा हुआ सोना, चांदी भी पीछे नहीं

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 06:42 PM

gold silver price gold became so expensive in a week

पिछले साल यानी 2025 में सोने ने 75% और चांदी ने 167% का ऐतिहासिक रिटर्न दिया था। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक अस्थिरता और बढ़ती मांग कीमतों को और ऊपर ले जा सकती है।

Gold Silver Price: वैश्विक और घरेलू मांग में मजबूती के बीच इस सप्ताह सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख रहा। बीते एक हफ्ते में सोने के भाव में 2,300 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिससे यह 1.55 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, औद्योगिक मांग के चलते चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखी गई है। 

सोना और चांदी दोनों चमके 

बीते शुक्रवार (13 फरवरी) को सोना 1.53 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जो इस सप्ताह बढ़कर 1.55 लाख रुपए हो गया। चांदी की बात करें तो इसकी कीमतों में 8,000 रुपए प्रति किलो का बड़ा उछाल आया है। पिछले हफ्ते 2.42 लाख रुपए पर रहने वाली चांदी अब 2.50 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर को छू गई है।

2026 में अब तक का सफर: उतार-चढ़ाव जारी 

साल 2026 निवेशकों के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इस साल अब तक सोना 22,000 रुपए और चांदी 20,000 रुपए महंगी हो चुकी है। 

ऑल टाइम हाई: 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का अपना अब तक का सबसे उच्चतम स्तर (All-Time High) छुआ था। 

फ्लैशबैक 2025: ऐतिहासिक रही थी कीमतों में बढ़त 

पिछला साल (2025) सोने और चांदी के लिए रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ था: 

सोना: 31 दिसंबर 2024 को सोना ₹76 हजार पर था, जो 2025 के अंत तक 75% बढ़कर ₹1.33 लाख रुपए हो गया। 

चांदी: चांदी ने सबको हैरान करते हुए 167% की छलांग लगाई। साल 2024 के अंत में ₹86 हजार पर रहने वाली चांदी 2025 के आखिरी दिन ₹2.30 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई।
 

