सरकार का बड़ा फैसला: महाराष्ट्र में काम के घंटे 9 से बढ़कर होंगे 10? प्राइवेट कर्मचारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने निजी कंपनियों में काम के घंटों को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी खुद श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने दी है।



सरकार का तर्क क्या है?

सरकार का कहना है कि काम के घंटे बढ़ाने का मकसद वर्कप्लेस पर ज़्यादा लचीलापन लाना और राज्य के श्रम कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बनाना है।



किन जगहों पर लागू होगा ये नियम?

यह बदलाव "महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017" में संशोधन करके लाया जाएगा। यह कानून दुकानों, होटलों और अन्य व्यवसायों में काम के घंटों को नियंत्रित करता है।



क्या अभी कोई फैसला लिया गया है?

नहीं, श्रम मंत्री ने बताया कि फिलहाल मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने श्रम विभाग से इस बारे में और जानकारी मांगी है। मंत्री फुंडकर ने यह भी बताया कि अगर नए श्रम कानून लागू होते हैं, तो महिलाओं को भी देर रात तक काम करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, नए प्रस्ताव में उन कंपनियों को भी इस कानून के दायरे में लाने का सुझाव है, जिनमें 10 की जगह 20 कर्मचारी काम करते हैं।