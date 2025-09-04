Main Menu

...अब LIVE IPL देखना हुआ महंगा, टिकट पर लगेगा 40% GST, खेल जगत में नए टैक्स नियमों से मचा हलचल

Edited By Updated: 04 Sep, 2025 11:22 AM

gst on ipl gst in india gst council meeting tax structure sports events

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरों का सीधा असर अब खेल प्रेमियों की जेब पर पड़ने जा रहा है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें खासतौर से क्रिकेट और अन्य खेल आयोजनों पर लगने वाले टैक्स...

नेशनल डेस्क: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरों का सीधा असर अब खेल प्रेमियों की जेब पर पड़ने जा रहा है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें खासतौर से क्रिकेट और अन्य खेल आयोजनों पर लगने वाले टैक्स को लेकर कड़े निर्णय लिए गए हैं।

 IPL जैसे इवेंट्स पर लगेगा 40% जीएसटी
क्रिकेट के सबसे बड़े मनोरंजन आयोजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) पर अब टिकट लेने के लिए दर्शकों को पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि फ्रेंचाइजी आधारित खेल आयोजनों जैसे आईपीएल पर अब 40 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूला जाएगा। यह अब तक की सबसे ऊंची टैक्स दरों में से एक है, जिससे टिकट के दाम में भारी इजाफा होना तय है।

इस फैसले से IPL और ऐसे अन्य प्राइवेट खेल आयोजनों के दर्शकों पर सीधा असर पड़ेगा, और मुमकिन है कि कई लोग टिकट खरीदने से पहले दो बार सोचें।

 500 रुपये तक के टिकटों को राहत
हालांकि, यह टैक्स दर सभी खेल आयोजनों पर लागू नहीं होगी। सरकार ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि:
-500 रुपये तक के टिकट पर पहले की तरह कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
-500 रुपये से ऊपर के टिकटों पर 18% जीएसटी लागू रहेगा।
इसका मतलब यह है कि जैसे ओलंपिक क्वालिफायर्स, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच या सरकारी स्तर पर आयोजित खेल टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दर्शकों को भारी टैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा।
 

