WhatsApp New Look: क्या आपने देखा वॉट्सऐप का नया अवतार? एक अपडेट ने बदला पूरा लुक, जानें क्या हैं नए फीचर्स

WhatsApp ने iPhone यूजर्स के लिए अपनी ऐप में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बार कंपनी ने अपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले Settings सेक्शन को पूरी तरह नया रूप दे दिया है।

नेशनल डेस्क: WhatsApp ने iPhone यूजर्स के लिए अपनी ऐप में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बार कंपनी ने अपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले Settings सेक्शन को पूरी तरह नया रूप दे दिया है। अब Settings की जगह “You” टैब दिखाई देगा, जो सीधे आपके अकाउंट और प्रोफाइल से जुड़ा है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यूजर्स को उनके पर्सनल सेटिंग्स तक आसान और तेज़ पहुँच देना है।



You टैब क्या है?

WhatsApp ने You नाम का नया टैब पेश किया है, जो पुराने Settings सेक्शन की जगह ले रहा है। इस नए टैब में पुराने फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इन्हें नया और आसान डिजाइन दिया गया है। अब यूजर्स को सेटिंग्स ढूँढने के लिए अलग-अलग मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, नए इंटरफेस में सेटिंग्स और प्रोफाइल जानकारी को एक जगह समेट दिया गया है, जिससे इसे इस्तेमाल करना पहले से ज्यादा आसान और क्लीन लग रहा है।



प्रोफाइल बेस्ड डिजाइन क्यों खास है?

इस नए डिज़ाइन में यूजर की प्रोफाइल को केंद्र में रखा गया है। पहले जहां सेटिंग्स के लिए अलग-अलग मेन्यू में जाना पड़ता था, अब यह सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। इससे ऐप का इस्तेमाल ज्यादा नेचुरल लगता है और यूजर को बार-बार इधर-उधर नेविगेट नहीं करना पड़ेगा।



📝 WhatsApp for iOS 26.10.73: what's new?



WhatsApp is widely rolling out a feature that brings a profile tab to the main interface, and it's available to everyone!https://t.co/J3zsZbbF8M pic.twitter.com/GNmtAVBGyT — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 17, 2026



नेविगेशन बार में नया प्रोफाइल आइकन

iOS ऐप के अपडेट में नेविगेशन बार में नया प्रोफाइल आइकन भी जोड़ा गया है। यह दिखने में छोटा बदलाव है, लेकिन काम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसके जरिए यूजर तुरंत पहचान सकते हैं कि वे किस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह फीचर खासकर मल्टी-अकाउंट यूजर्स के लिए बेहद उपयोगी है।



एक क्लिक में सभी सेटिंग्स

जब आप प्रोफाइल आइकन पर टैप करेंगे, तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा जहां आपकी पर्सनल जानकारी, प्राइवेसी सेटिंग्स और बाकी अकाउंट ऑप्शन्स सभी एक साथ उपलब्ध होंगे। पुराने फीचर्स वही हैं, लेकिन अब उनका इस्तेमाल ज्यादा स्मूद और आसान हो गया है।



अपडेट धीरे-धीरे मिल रहा है

यह नया इंटरफेस WhatsApp के लेटेस्ट iOS वर्जन का हिस्सा है, जो App Store पर उपलब्ध है। हालांकि, यह अपडेट सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को यह बदलाव अभी दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी यूजर्स को आने वाले हफ्तों में इसे एक्सेस मिलेगा।



प्रोफाइल में नया कवर फोटो लुक

WhatsApp सिर्फ “You” टैब तक ही सीमित नहीं है। कंपनी प्रोफाइल पेज को भी नया लुक देने की तैयारी कर रही है। इसमें एक बड़ा कवर फोटो हेडर टेस्ट किया जा रहा है, जो प्रोफाइल के ऊपर दिखाई देगा। यह सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसा लगता है और यूजर को ज्यादा पर्सनल फील देता है। फिलहाल इस कवर फोटो को बदलने का विकल्प नहीं है। लेकिन परीक्षण से संकेत मिलते हैं कि भविष्य में WhatsApp यूजर्स को प्रोफाइल कस्टमाइजेशन का विकल्प दे सकता है।



WhatsApp का बदलता अंदाज

यह बदलाव बताता है कि WhatsApp अब सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहना चाहता। कंपनी इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही है, जहां यूजर अपनी पहचान और पर्सनल स्पेस को बेहतर तरीके से दिखा सकें।