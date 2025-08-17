Bigg Boss ओटीटी विजेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने दागीं 24 से ज्यादा गोलियां

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 17 Aug, 2025 09:34 AM
नेशनल डेस्क। बिग बॉस ओटीटी विजेता, फेमस यूट्यूबर और एक्टर एल्विश यादव के घर पर शनिवार देर रात एक बड़ा हमला हुआ है। गुरुग्राम में तड़के करीब 5:30 से 6 बजे के बीच बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने दो दर्जन से भी ज़्यादा गोलियां दागीं और मौके से फरार हो गए।
क्या है पूरा मामला?
अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने एल्विश यादव के घर में मौजूद लोगों की सुरक्षा की जानकारी ली और आसपास के इलाके को घेर लिया। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है।
सुरक्षा पर उठे सवाल
यह हमला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कुछ ही समय पहले बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर भी इसी तरह की फायरिंग हुई थी। हालांकि उस घटना को पुलिस ने बाद में सिरे से नकार दिया था। दो बड़े सोशल मीडिया स्टार्स पर हुई इन घटनाओं ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
एल्विश यादव अक्सर अपने यूट्यूब व्लॉग्स और रोस्ट वीडियो के लिए जाने जाते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। एल्विश का नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है जिनमें रेव पार्टी में सांप के जहर का मामला भी शामिल है जिसमें सिंगर फाजिलपुरिया का नाम भी आया था।
फिलहाल पुलिस का कहना है कि वे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही हमलावरों को पकड़ लेंगे।