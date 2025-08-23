Heavy Rain Alert: 23, 24, 25, 27, 28 अगस्त तक होगा बारिश का तांडव, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Mehak,Updated: 23 Aug, 2025 12:24 PM
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 23 से 28 अगस्त 2025 तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी राज्यों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है।
उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश
- 23 से 26 अगस्त: उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।
- पूर्वी राजस्थान: 23 अगस्त को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।
- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड: अगले कुछ दिनों में कई जगहों पर जोरदार बारिश का अनुमान है।
- हरियाणा: 23 से 27 अगस्त तक भारी बारिश के आसार।
- उत्तर प्रदेश: 23 से 25 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश।
- पंजाब: 23 से 26 अगस्त तक बारिश का अलर्ट।
- जम्मू-कश्मीर: 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश की संभावना।
गुजरात और महाराष्ट्र
- गुजरात: 23 अगस्त तक उत्तरी गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
- 25 अगस्त से गुजरात में फिर से भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा।
- महाराष्ट्र: 25 अगस्त को कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश।
- 26 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र में जोरदार बारिश।
- 26 से 28 अगस्त तक कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश।
- 27 और 28 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में भारी बारिश।
तेज हवाएं: गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 25 और 26 अगस्त को 40–50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
मध्य भारत
- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: अगले 6–7 दिनों तक कई जगहों पर बारिश के आसार।
- विदर्भ: 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है।
- पश्चिम मध्य प्रदेश और बिहार: 23 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत
- ओडिशा, झारखंड और बिहार: 23 से 26 अगस्त तक कई जगहों पर भारी बारिश।
- पश्चिम बंगाल: चक्रवाती सिस्टम के असर से तेज बारिश और गरज-चमक के आसार।
- असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा: 23 से 27 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना।
- अरुणाचल प्रदेश: 23 से 25 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है।
दक्षिण भारत
- तटीय कर्नाटक और केरल: 26 से 28 अगस्त तक भारी बारिश।
- तटीय आंध्र प्रदेश: 26 और 27 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश।
- तमिलनाडु और तेलंगाना: 23 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
अगले 7 दिनों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना।
