Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Heavy Rain Alert: 23, 24, 25, 27, 28 अगस्त तक होगा बारिश का तांडव, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Heavy Rain Alert: 23, 24, 25, 27, 28 अगस्त तक होगा बारिश का तांडव, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Mehak,Updated: 23 Aug, 2025 12:24 PM

heavy rain alert imd has issued high alert in these states

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 23 से 28 अगस्त 2025 तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी राज्यों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है।

नेशनल डेस्क : भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 23 से 28 अगस्त 2025 तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी राज्यों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है।

यह भी पढ़ें - केंद्र सरकार के नए नियम: 20 साल तक मान्य रहेगी पुरानी गाड़ीयां, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस के लिए देनी होगी इतनी भारी रकम

उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश

  • 23 से 26 अगस्त: उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।
  • पूर्वी राजस्थान: 23 अगस्त को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।
  • हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड: अगले कुछ दिनों में कई जगहों पर जोरदार बारिश का अनुमान है।
  • हरियाणा: 23 से 27 अगस्त तक भारी बारिश के आसार।
  • उत्तर प्रदेश: 23 से 25 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश।
  • पंजाब: 23 से 26 अगस्त तक बारिश का अलर्ट।
  • जम्मू-कश्मीर: 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश की संभावना।

गुजरात और महाराष्ट्र

  • गुजरात: 23 अगस्त तक उत्तरी गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
  • 25 अगस्त से गुजरात में फिर से भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा।
  • महाराष्ट्र: 25 अगस्त को कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश।
  • 26 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र में जोरदार बारिश।
  • 26 से 28 अगस्त तक कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश।
  • 27 और 28 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में भारी बारिश।

तेज हवाएं: गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 25 और 26 अगस्त को 40–50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

मध्य भारत

  • मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: अगले 6–7 दिनों तक कई जगहों पर बारिश के आसार।
  • विदर्भ: 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है।
  • पश्चिम मध्य प्रदेश और बिहार: 23 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत

  • ओडिशा, झारखंड और बिहार: 23 से 26 अगस्त तक कई जगहों पर भारी बारिश।
  • पश्चिम बंगाल: चक्रवाती सिस्टम के असर से तेज बारिश और गरज-चमक के आसार।
  • असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा: 23 से 27 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना।
  • अरुणाचल प्रदेश: 23 से 25 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है।

दक्षिण भारत

  • तटीय कर्नाटक और केरल: 26 से 28 अगस्त तक भारी बारिश।
  • तटीय आंध्र प्रदेश: 26 और 27 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश।
  • तमिलनाडु और तेलंगाना: 23 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

अगले 7 दिनों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना।



 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!