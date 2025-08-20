Main Menu

Heavy Rain Alert: आफत के होंगे अगले 7 दिन, IMD ने इन 20 जिलों में जारी किया अलर्ट

heavy rain alert the next 7 days will be full of disasters

मंगलवार 19 अगस्त की शाम से बिहार का मौसम अचानक बदल गया। दिनभर उमस और गर्मी झेलने के बाद शाम को पटना, पूर्णिया, भागलपुर, वैशाली, भोजपुर और जहानाबाद समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन...

नेशनल डेस्क : मंगलवार 19 अगस्त की शाम से बिहार का मौसम अचानक बदल गया। दिनभर उमस और गर्मी झेलने के बाद शाम को पटना, पूर्णिया, भागलपुर, वैशाली, भोजपुर और जहानाबाद समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन आने वाले दिनों में यही बारिश मुसीबत बन सकती है।

सात दिनों तक आफत बनकर बरसेगा पानी

पटना मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) के अनुसार बिहार में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। अगले सात दिनों तक भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण बिहार के जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिन बारिश राहत नहीं, बल्कि आफत लेकर आएगी।

20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

20 अगस्त यानी बुधवार को ही मौसम विभाग ने 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें पूर्णिया और किशनगंज में भारी बारिश, जबकि पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय, जमुई सहित 17 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तेज हवा और गरज-चमक भी देखने को मिलेगी।

अगले दिनों का पूर्वानुमान

21 अगस्त: भभुआ, रोहतास, बांका, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश। बाकी जिलों में मध्यम से तेज बारिश।

22 अगस्त: रोहतास, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में अति भारी बारिश। बेगूसराय, बांका, जमुई, नवादा, लखीसराय, गया, जहानाबाद, पटना और औरंगाबाद में भारी बारिश।

23 अगस्त: पटना, भोजपुर और बक्सर में अति भारी बारिश। वैशाली, समस्तीपुर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, रोहतास और भभुआ में भारी बारिश।

24 अगस्त: भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद में भारी बारिश।

25 अगस्त: नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर में भारी बारिश। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में मूसलाधार और उत्तर बिहार में हल्की बारिश।

प्रशासन की तैयारी

आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रखने की बात कही है। विभाग ने लोगों को सावधान रहने और जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलने की अपील की है।

 

