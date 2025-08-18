Heavy Rain Alert: इन शहरों में...फिर से भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में पानी ही पानी, IMD का अलर्ट जारी

Edited By Mansa Devi,Updated: 18 Aug, 2025 11:00 AM
नेशनल डेस्क: मुंबई में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश आज भी जारी है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर जलजमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर वायरल हो रहा है, जिसमें सायन स्थित गांधी मार्केट की सड़कों पर पानी जमा हुआ दिख रहा है और गाड़ियां धीरे-धीरे पानी में से गुजर रही हैं।
निचले इलाकों में भी जलभराव
गांधी मार्केट के अलावा, मुंबई के अन्य निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने स्थिति को काबू में करने के लिए कुछ जगहों पर बड़े-बड़े पंप लगाए हैं, ताकि पानी को निकाला जा सके। हालांकि, नागरिक हर साल होने वाली इस समस्या से बेहद नाराज़ हैं।
लोगों का कहना है कि हर साल मॉनसून के दौरान यह परेशानी और बढ़ जाती है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 17 अगस्त को भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव हो गया था, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।