पति चिल्लाता रहा, पत्नी करती रही पिटाई... वीडियो वायरल

नेशनल डेस्क : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमे एक महिला अपने पति को बीच सड़क पर पिटाई कर रही है। वहीं उसका पति यह कह रहा है कि हमें महिला थाना चलना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार यह वीडियो यूपी के बहराइच का है।

आपको बता दें कि जब महिला सड़क पर अपने पति की पिटाई कर रही थी, तो पति ने कहा, "महिला थाना चलो।" इस पर महिला ने उत्तर दिया, "महिला थाना क्यों जाऊं ? मेरी कमाई खाता है और मुझ पर ही हुकुम चलाता है।" यह कहकर उसने अपने पति को लगातार थप्पड़ मारे। आसपास के लोग वीडियो बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच के विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। वीडियो के वायरल होने के बाद महिला को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

Kalesh b/w Husband and Wife (The wife beats up her husband in crowded market) Bahraich UP

pic.twitter.com/vuCrwJvik8 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 28, 2024