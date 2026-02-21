Main Menu

खौफनाक! पति ने कहा टीवी की आवाज कम करो...और फिर भड़की पत्नी ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या

21 Feb, 2026 01:57 PM

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मंगालागिरी में एक परिवारिक विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। यहां टिडको आवास कालोनी में रहने वाले 27 वर्षीय शेख अहमद की उसकी अपनी पत्नी ने हत्या कर दी। शेख अहमद पेशे से एसी मैकेनिक था और पत्नी के साथ ही रहता था। घटना वाले...

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मंगालागिरी में एक परिवारिक विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। यहां टिडको आवास कालोनी में रहने वाले 27 वर्षीय शेख अहमद की उसकी अपनी पत्नी ने हत्या कर दी। शेख अहमद पेशे से एसी मैकेनिक था और पत्नी के साथ ही रहता था। घटना वाले दिन दोनों के बीच बहस की वजह टीवी की आवाज़ थी। अहमद ने अपनी पत्नी से टीवी की आवाज़ कम करने को कहा, जिस पर पत्नी गुस्से में आ गई और घर में रखे चाकू से अपने पति पर हमला कर दिया।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और अहमद को लहूलुहान हालत में तुरंत विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि शेख अहमद इलाज के दौरान ही दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवा बैठे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है।

छोटा झगड़ा बना जानलेवा
यह वारदात इलाके के लोगों के लिए चौंकाने वाली रही। एक खुशहाल घर में टीवी की आवाज़ को लेकर हुई इतनी भयावह घटना ने पूरे इलाके में सन्निपात मचा दिया।

पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी हुआ परिवारिक विवाद
इसी तरह की एक और दुखद घटना तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सामने आई। यहां ग्रीन सिटी कालोनी में एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या कर दी। बताया गया कि महिला ने आरोपी से तलाक लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी। गुस्से में आरोपी ने यह खतरनाक कदम उठाया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

समाज में बढ़ते गुस्से और हिंसा के मामले
इन दोनों घटनाओं ने समाज में गुस्से और तनाव के बढ़ते मामलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू विवादों में जल्दी गुस्से में आना और सहनशीलता की कमी ऐसे गंभीर अपराधों का कारण बन सकती है।

