PVR पर भड़के पंजाबी स्टार्स, Ammy Virk और Binnu Dhillon का बड़ा आरोप

पंजाब डैस्क : पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार एमी विर्क और बिन्नू ढिल्लों ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा चेन PVR के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा कि PVR पंजाबी फिल्मों को बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों के बराबर महत्व नहीं देता।

दोनों अभिनेताओं ने बताया कि उनकी नई फिल्म आज रिलीज़ हुई है, लेकिन PVR ने उन्हें पर्याप्त शो स्लॉट नहीं दिए और बार-बार अन्य फिल्मों का हवाला दिया।

एमी और बिन्नू का कहना है कि पंजाबी फिल्मों और भाषा की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से रोका गया था, लेकिन अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का फैसला किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि PVR उनके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है।