गोवा में हनीमून एंज्वाॅय करते दिखे IAS टीना डाबी और उनके पति IAS प्रदीप गवांडे, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

सोशल मीडिया पर अकसर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाली IAS टीना डाबी एक बाऱ फिर से खबरों में है। हाल ही में दूसरी शादी कर नी दुल्हन बनी IAS टीना डाबी अपने पति IAS प्रदीप गवांडे के साथ गोवा में छुट्टियां मना रही हैं, जहां से उनके...

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर अकसर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाली IAS टीना डाबी एक बाऱ फिर से खबरों में है। हाल ही में दूसरी शादी कर नी दुल्हन बनी IAS टीना डाबी अपने पति IAS प्रदीप गवांडे के साथ गोवा में छुट्टियां मना रही हैं, जहां से उनके हनीमून की फोटोज़ वायरल हो रही है।

दरअसल, टीना डाबी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार ट्रिप की फोटोज शेयर कर रही हैं। बता दें कि टीना डाबी देश की सबसे फेमस IAS अफसरों में एक मानी जाती हैं इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी वह काफी एक्टिव है और इंस्टाग्राम पर उन्हें 15 लाख लोग फॉलो करते हैं।

IAS कपल ने गोवा में समुंद्र किनारे और लग्जरी होटल्स में जमकर मस्ती करते हुए नज़र आए। IAS कपल की फोटोज देखकर लोग उन्हें बेस्ट कपल बता रहे हैं। बता दें कि दोनों ने 22 अप्रैल 2022 को शादी की थी जो काफी चर्चा में रही थी। टीना से प्रदीप 13 साल बड़े हैं। टीना ने गोवा ट्रिप के फोटोज शेयर करते हुए लिखा है- Becoming one with the waves (लहरों के साथ हम एक हो रहे हैं)।



हाल ही में सरकार ने टीना डाबी और प्रदीप गवांडे का ट्रांसफर कर दिया है। IAS टीना को जैसलमेर जिले का कलेक्टर बनाया गया है तो वहीं, IAS प्रदीप को खनिज निगम का MD बना दिया गया है। प्रदीप इससे पहले राजस्थान पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, जबकि टीना डाबी राजस्थान सरकार में संयुक्त सचिव वित्त (कर) के पद पर तैनात थीं।