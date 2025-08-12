IBPS हिंदी अधिकारी भर्ती परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या है? एडमिट कार्ड हुए जारी

Edited By Shubham Anand,Updated: 12 Aug, 2025 05:43 PM

नेशनल डेस्क: अगर आपने IBPS हिंदी अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है और परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने हिंदी अधिकारी पद के लिए आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सभी पात्र अभ्यर्थी IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर 17 अगस्त, 2025 तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए आसानी से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

होमपेज पर “IBPS Rajbhasha Adhikari Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।

लॉगिन पेज पर अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें।

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड प्रदर्शित होगा।

डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

चयन प्रक्रिया

हिंदी अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, कौशल परीक्षा, आइटम लेखन अभ्यास, समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं।

एग्जाम पैटर्न?

नीचे दिए गए बिंदुओं के जरिए उम्मीदवार एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और कुल 200 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का होगा। उम्मीदवारों को पेपर पूरा करने के लिए 140 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा में चार खंड शामिल होंगे जिनमें रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता और हिंदी भाषा शामिल हैंl