अगर आप भी फोन Restart नहीं करते तो हो जाएं सावधान, वरना हो सकते हैं ये बड़ा नुकसान

नेशनल डेस्क: आज के दौर में स्मार्टफोन केवल कॉल या मैसेज करने का साधन नहीं रह गया है। बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑफिस का काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया और मनोरंजन जैसे कई जरूरी काम अब इसी डिवाइस से पूरे होते हैं। ऐसे में अगर फोन अचानक धीमा हो जाए या सही तरीके से काम न करे, तो रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार स्मार्टफोन को समय-समय पर री-स्टार्ट करना इसकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होता है।



रोजमर्रा की जिंदगी में अहम भूमिका

आज लगभग हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर निर्भर है। कॉलिंग और मैसेजिंग के अलावा लोग मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ईमेल, सोशल मीडिया और कई जरूरी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसलिए अगर फोन की स्पीड कम हो जाए या वह बार-बार हैंग होने लगे, तो परेशानी होना स्वाभाविक है।



लगातार फोन चालू रखना सही नहीं

कई लोग अपने फोन को कई दिनों या हफ्तों तक बंद नहीं करते। लंबे समय तक बिना री-स्टार्ट किए फोन इस्तेमाल करने से सिस्टम में छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर बग्स जमा हो सकते हैं। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि स्मार्टफोन को कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर री-स्टार्ट करना चाहिए।



फोन की स्पीड बेहतर होती है

जब हम लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करते हैं, तो कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। भले ही हम उन्हें इस्तेमाल न कर रहे हों, फिर भी वे फोन की रैम का इस्तेमाल करते रहते हैं। फोन री-स्टार्ट करने से ये सभी बैकग्राउंड प्रोसेस बंद हो जाते हैं और रैम साफ हो जाती है। इससे फोन की स्पीड पहले से बेहतर हो जाती है।



नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या भी हो सकती है दूर

कई बार मोबाइल में नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं आने लगती हैं। फोन को री-स्टार्ट करने से सिस्टम दोबारा रिफ्रेश हो जाता है और ऐसी समस्याएं अक्सर अपने आप ठीक हो जाती हैं।



हैंग होने की समस्या में भी राहत

अगर आपका स्मार्टफोन बार-बार हैंग हो रहा है या ऐप्स खुलने में ज्यादा समय ले रहे हैं, तो फोन को री-स्टार्ट करना एक आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है। कई बार इससे छोटे सॉफ्टवेयर बग्स खत्म हो जाते हैं और फोन सामान्य तरीके से काम करने लगता है।



छोटी आदत, बड़ा फायदा

अक्सर लोग स्मार्टफोन की बेसिक मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हफ्ते में एक बार फोन री-स्टार्ट करने जैसी छोटी आदत आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है। इससे फोन तेज, स्थिर और ज्यादा समय तक सही तरीके से काम करता है।