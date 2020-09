अज्ञात आतंकवादियों ने बृहस्पतिवार को श्रीनगर के हावल इलाके में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी । एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने हावल इलाके में शाम छह बजकर 25 मिनट के आसपास वकील बाबर कादरी को करीब से गोली मार दी और वहां से फरार हो गए । कादरी को एसकेआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर

श्रीनगरः अज्ञात आतंकवादियों ने बृहस्पतिवार को श्रीनगर के हावल इलाके में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी । एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने हावल इलाके में शाम छह बजकर 25 मिनट के आसपास वकील बाबर कादरी को करीब से गोली मार दी और वहां से फरार हो गए । कादरी को एसकेआईएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र 40 साल के आसपास थी।



वकील टीवी चर्चा में हिस्सा लेते थे और स्थानीय अखबारों में विचार पन्ना पर लेख भी लिखते थे, जिसे अलगावादी पसंद नहीं करते थे। तीन दिन पहले उन्होंने एक ‘स्क्रीनशॉट' ट्वीट किया था और जम्मू में पुलिस से उनके खिलाफ ‘‘दुष्प्रचार'' करने वाले फेसबुक के एक उपयोगकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था।

Jammu and Kashmir: Advocate Baber Qadri shot at by unidentified terrorists in Srinagar's Hawal area; more details awaited

(file pic) pic.twitter.com/zouFJKXhy4